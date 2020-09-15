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أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا ينوي إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:59 م
زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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سمر صالح
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الفرنسية أنه لا نية لدى رئيس الوزراء بينامين نتنياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين.

وقال لابيد الذي يدفع باتجاه استئناف المفاوضات "هذه الحكومة لا تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين".

وتأتي تصريحات لابيد قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقين تاريخيين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، هما أول اتفاقين منذ تسعينات القرن الماضي.

وفي وقت رحبّ لابيد باتفاقي التطبيع، حث على وجوب بدء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين.

وقال الزعيم الوسطي لوكالة "فرانس برس" "تقول الحكومة الحالية إننا أبرمنا اتفاقات مع دول سنية معتدلة دون دفع ثمن هذا التفاوض للفلسطينيين"، لكنه يرى أن "هذا ليس ثمنا، إنها مصلحة إسرائيلية".

وغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة مباشرة بعد إعلانه عن إغلاق شامل للمرة الثانية على مستوى البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ورأى لابيد أن هذه الخطوة تعبر عن "الفشل الكامل" للحكومة في معالجة الأزمة الصحية.

وقال إن "السبب الوحيد لقرار حكومتنا فرض إغلاق ثان، هو أنها ضائعة تماما".

ووصف لابيد الخطوة بأنها "سلبية للغاية إنها مدمرة للاقتصاد وليست مفيدة في وقف انتشار الفيروس".

ووفقا لتعداد وكالة "فرانس برس"، تحتل إسرائيل منذ أسبوعين المرتبة الثانية عالميا بعد البحرين في أعلى معدل إصابات بالفيروس مقارنة بعدد السكان.

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