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سيارات

نصائح مهمة تحمي زجاج سيارتك من الكسر مدى الحياة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:10 م
نصائح هامة تحمي زجاج
نصائح هامة تحمي زجاج سيارتك من الكسر
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اشرف عطية
يفضل مالكو السيارات الحفاظ على أجزاء  سياراتهم مدي الحياة بصورة جيدة، خاصة الزجاج لانه يعتبر من الاجزاء الغالية في سيارتك ف،الزجاج الامامي في السيارات يبدأ من 1000 جنيه و في بعض الموديلات يصل حتي 20.000 جنيه للزجاج الاصلي من الوكيل . 


في هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح التي تمكنك من الحفاظ علي زجاج سيارتك من السرطان مدي الحياة , تعتبر الشمس هي العدو الاول لزجاج السيارة  . 


اختلاف درجات الحرارة داخل مقصورة السيارة وخارجها يحدث تمددا في جزيئات الزجاج فتتحطم و تنفجر ، و تأثير السرطان يختلف حسب نوعية وجودة الزجاج المستخدم في السيارة . 

تختلف انواع زجاج السيارات فيوجد زجاج يتكون من طبقتين وهو سهل التلف، وفي حالة تعرضه لسرطان الزجاج يصعب إصلاحه و يوجد نوع اخر ويتكون من ثلاثة طبقات ويعتبر أقل ضررًا و اكثر تحملا و نادرا ما يصاب بالسرطان فتوجد عليه طبقة عازلة تحمية من اشعة الشمس و تقلل حساسيتة للحرارة .

نصائح للحفاظ علي زجاج السيارة : 

1- وفر التهوية الجيدة للمقصورة الداخلية بحيث يتجدد الهواء و تتفادي ارتفاع درجة الحرارة . 

2- لا تترك سيارتك تحت اشعة الشمس بدون غطاء واقي . 

3-لا تقم بتشغبل التكييف لفترات طويلة تحت اشعة الشمس حتي تتفادي تباين درجات الحرارة . 

4- لا تقوم بغسيل السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة خصوصا صيفا لانك ستضر الزجاج و تضر الطلاء . 
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