نصائح مهمة تحمي زجاج سيارتك من الكسر مدى الحياة

يفضل مالكو السيارات الحفاظ على أجزاء سياراتهم مدي الحياة بصورة جيدة، خاصة الزجاج لانه يعتبر من الاجزاء الغالية في سيارتك ف،الزجاج الامامي في السيارات يبدأ من 1000 جنيه و في بعض الموديلات يصل حتي 20.000 جنيه للزجاج الاصلي من الوكيل .









في هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح التي تمكنك من الحفاظ علي زجاج سيارتك من السرطان مدي الحياة , تعتبر الشمس هي العدو الاول لزجاج السيارة .









اختلاف درجات الحرارة داخل مقصورة السيارة وخارجها يحدث تمددا في جزيئات الزجاج فتتحطم و تنفجر ، و تأثير السرطان يختلف حسب نوعية وجودة الزجاج المستخدم في السيارة .





تختلف انواع زجاج السيارات فيوجد زجاج يتكون من طبقتين وهو سهل التلف، وفي حالة تعرضه لسرطان الزجاج يصعب إصلاحه و يوجد نوع اخر ويتكون من ثلاثة طبقات ويعتبر أقل ضررًا و اكثر تحملا و نادرا ما يصاب بالسرطان فتوجد عليه طبقة عازلة تحمية من اشعة الشمس و تقلل حساسيتة للحرارة .





نصائح للحفاظ علي زجاج السيارة :





1- وفر التهوية الجيدة للمقصورة الداخلية بحيث يتجدد الهواء و تتفادي ارتفاع درجة الحرارة .





2- لا تترك سيارتك تحت اشعة الشمس بدون غطاء واقي .





3-لا تقم بتشغبل التكييف لفترات طويلة تحت اشعة الشمس حتي تتفادي تباين درجات الحرارة .





4- لا تقوم بغسيل السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة خصوصا صيفا لانك ستضر الزجاج و تضر الطلاء .