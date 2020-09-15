ما حكم تغسيل الزوج زوجته بعد الوفاة.. أزهري يجيب بالفيديو

تلقى الأزهر الشريف، سؤالا عبر البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، يقول صاحبه "ما حكم تغسيل الرجل زوجته وتغسيل المرأة زوجها؟





وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن أن الأصل أن يغسل الرجل الرجل وأن تغسل المرأة المرأة، منوها بأن الفقهاء اتفقوا على جواز تغسيل المرأة زوجها لاستمرار العلاقة بينهما وآثارها المترتبة عليها فتلتزم المرأة بالعدة بعد الوفاة وترث في زوجها وتنسب له طفله إن كانت حاملا.





وذكر أن السيدة عائشة قالت بعد وفاة النبي "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه" كما ورد أنا أبا بكر رضى الله عنه، اوصى أن تغسله زوجته وقامت بتغسيله فساعدها في ذلك ولده عبد الرحمن.





وأشار إلى أنه بالنسبة لتغسيل الرجل زوجته، فهناك خلاف بين الفقهاء تفرد منهم الأحناف وأفتوا بعدم الجواز وعللوا قولهم بأن هذا الأمر يشبه الطلاق البائن الذي لا يحل للزوج فيه أن ينظر إلى زوجته او يخلو بها، لكن الجمهور قالوا إنه يجوز له ذلك.





وأضاف، بأنه كما يجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفى، فكذلك يجوز للرجل أن يغسل زوجته المتوفية.