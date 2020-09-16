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مصطفى الفقي: كامب ديفيد كسرت حاجز الجليد بين إسرائيل والدول العربية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن اتفاقيات السلام الموقعة اليوم بين الإمارات أو البحرين وإسرائيل إطارية وبها شعارات تحرك المنطقة.

وأضاف «مصطفى الفقي» خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر» المذاع علي قناة «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر أن مصر لا تستطيع أن تمنع صوت المعارضة الفلسطينية للاتفاقيات مع الإمارات والبحرين.

وتابع مصطفي الفقي، أن المعارضة الفلسطينية لاتفاقية السلام ليست بقوة المعارضة التى قوبلت بها كامب ديفيد ولفت مصطفى الفقي، إلى أن كامب ديفيد كسرت حاجز الجليد بين إسرائيل والدول العربية.

وتابع مصطفى الفقي: "مرحبًا بجهد الإمارات والبحرين لمحاولتهما مد جذور الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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