5 آلاف جنيه.. أحمد حلمي يكشف كواليس مشاركته في عبود على الحدود أول فيلم في حياته

قال الفنان أحمد حلمي ، إن المخرج شريف عرفة من الأشخاص الذين تسببوا في نقلة كبيرة ومهمة بالنسبة له في السينما بشكل كبير .





وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تليفون جالي من مكتب الانتاج للمشاركة في فيلم عبود على الحدود وهو أول فيلم في حياتي ".





وتابع احمد حلمي :" اشتغلت مع شريف عرفة في البدايات وكنت مساعد مساعد ديكور ".





واكمل احمد حلمي :" كنا بنروح الأفلام عشان المخرج شريف عرفة"، مضيفا:" قابلت شريف عرفة قبل مشاركتي في فيلم عبود على الحدود وقال لي برنامج الأطفال الخاص بي جيد ".





ولفت احمد حلمي:" شريف عرفة قالي غني في أول مقابلة لي وغنيت جانا الهوا وطلب مني أغنيها بشكل كوميدي واعطاني الدور على الفور "، مضيفا:" وحصلت على 5 الاف جنيه نظير الدور ".



