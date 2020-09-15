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توك شو

5 آلاف جنيه.. أحمد حلمي يكشف كواليس مشاركته في عبود على الحدود أول فيلم في حياته

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:43 م
احمد حلمي
احمد حلمي
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هاني حسين
قال الفنان أحمد حلمي، إن  المخرج شريف عرفة من الأشخاص الذين تسببوا في نقلة كبيرة ومهمة بالنسبة له في السينما بشكل كبير .

وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تليفون جالي من مكتب الانتاج للمشاركة في فيلم عبود على الحدود وهو أول فيلم في حياتي ". 

وتابع احمد حلمي :" اشتغلت مع شريف عرفة في البدايات وكنت  مساعد مساعد ديكور ".

واكمل احمد حلمي :"  كنا بنروح الأفلام عشان المخرج شريف عرفة"، مضيفا:"  قابلت شريف عرفة قبل مشاركتي في فيلم عبود على الحدود وقال لي برنامج الأطفال الخاص بي جيد ".

ولفت احمد حلمي:"  شريف عرفة قالي غني في أول مقابلة لي وغنيت جانا الهوا وطلب مني أغنيها بشكل كوميدي واعطاني الدور على الفور "، مضيفا:"  وحصلت على 5 الاف جنيه نظير الدور ".

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