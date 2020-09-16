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محافظ الدقهلية: نسبة طلبات التصالح وصلت حاليًا 70%

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
الدكتور ايمن مختار
الدكتور ايمن مختار
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن نسبة طلبات التصالح وصلت حالياً 70% من نسبة المخالفات في المحافظة.

وأضاف الدكتور أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي" المصرية، أنه أعطى تعليمات بأن يتم فتح مراكز تلقي طلبات التصالح يومي الخميس والجمعة، وأن يتواجد الموظفين بذلك اليومين.

وتابع محافظ الدقهلية أن هذا القرار يأتى  في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتخفيف عن المواطنين.

وناشد محافظ الدقهلية، المواطنين أن يستفيد من التخفيض الذى أقرت الدولة فى مخالفات البناء، ويقوم بتقديم طلب للتصالح قبل نهاية المدة المحددة ، وأن يبادروا بدفعة نسبة 25% قيمة جدية التصالح.
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