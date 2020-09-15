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منوعات

شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:46 م
ميلانيا
ميلانيا
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محمد علي
أعلن في سلوفينينا، البلد الأوروبي الأصلي للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، عن إزاحة الستار عن تمثال جديد من البرونز النقي بالحجم الطبيعي ،  قرب بلدتها سيفنيكا، ليحل محل تمثال من الخشب تم احراقه قبل شهرين.

وتم إحراق التمثال الخشبي لميلانيا في 4 يوليو الماضي. 

ووضع التمثال المصنوع من البرونز على قاعدة من الخشب ارتفاعها 2.8 متر، وبدت ملامح التمثال خشنة ولا يعبر الوجه فيه عن السيدة الأولى.

وكتب على التمثال: "لتخليد ذكرى تمثال ميلانيا الذي كان موجودا في هذا المكان".


من ناحية أخرى، وصفت ستيفاني وولكوف، الصديقة المقربة السابقة لميلانيا ترامب، أن زواج الأخيرة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "صفقة مصالح".

وأوضحت وولكوف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "ترامب تزوج ميلانيا لمجرد الحصول على رفيقة جذابة تحضر معه المناسبات الاجتماعية، بينما هي تزوجته للحصول على الأمن".

وقالت: "أعتقد أنه زواج تبادل مصالح، وقد حصلت ميلانيا ترامب على عقدين ديناميكيين من عمرها، فقد كانت في البداية عارضة أزياء شابة غير ناجحة، ثم التقت دونالد ترامب وتزوجته وأصبحت مواطنة أمريكية ولديهما ابن، وبعد عشر سنوات أصبحت "السيدة الأولى للولايات المتحدة".

شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
شاهد.. بعد حرق الأول .. تمثال جديد لميلانيا ترامب بالحجم الطبيعي
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