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أخبار العالم

الأعلى منذ أسبوعين.. البرازيل تسجل قفزة كبيرة في عدد وفيات كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:39 ص
وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل
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دعاء أبوهشيمة
سجلت البرازيل اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ اسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 113 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر. وبذلك؛ بلغ إجمالي عدد الوفيات 133119 حالة.


وأشارت الصحة البرازيلية إلى ارتفاع عدد الإصابات بواقع 36653، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

وكانت الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة.

بينما وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند في مجمل الإصابات، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.
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