3 شهداء جدد من الجيش الأبيض بكورونا.. وأطباء الدقهلية تنعى شهداءها



ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية إنه بوفاة الثلاث أطباء يصبح عدد الشهداء من الأطباء بالدقهلية ٣٢ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.





مشيرا إلى أنه تم إضافتهم لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.



حيث ساد الحزن الجميع لرحيل أطباء من خيرة أبناء الدقهلية ومصر وامتازوا بحب الجميع لهم من زملائهم حتى مرضاهم.وكان الأطباء قد أصيبوا بفيروس كورونا وتم إعطاؤهم بروتوكول العلاج اللازم إلا أنه حالتهم ساءت وتدهورت أكثر رغم تلقيهم العلاج اللازم مما أدى لوفاتهم.