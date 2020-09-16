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محافظات

3 شهداء جدد من الجيش الأبيض بكورونا.. وأطباء الدقهلية تنعى شهداءها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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همت الحسينى
نعت نقابة أطباء الدقهلية فى بيان لها كلا من الدكتور نبيل جاد الحق أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية طب المنصورة والدكتور محمد السعيد الغريب أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة والدكتور جمال الديب مدير حميات دمياط والذين وافتهم المنية متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

حيث ساد الحزن الجميع لرحيل أطباء من خيرة أبناء الدقهلية ومصر وامتازوا بحب الجميع لهم من زملائهم حتى مرضاهم.

وكان الأطباء قد أصيبوا بفيروس كورونا وتم إعطاؤهم بروتوكول العلاج اللازم إلا أنه حالتهم ساءت وتدهورت أكثر رغم تلقيهم العلاج اللازم مما أدى لوفاتهم.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية إنه بوفاة الثلاث أطباء يصبح عدد الشهداء من الأطباء بالدقهلية ٣٢ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

مشيرا إلى أنه تم إضافتهم لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.
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