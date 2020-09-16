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أخبار البلد

مايا مرسى: فخورة بمطالبة الرئيس بدراسة أوضاع المرأة العاملة وساعات العمل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:00 م
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة العاملة وإيمانه بدورها الفعال، وكلماته المعبرة خلال  افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة  للمرأة العاملة، مما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل المجتمع وأسرتها خاصة فى ظل جائحة كورونا مما يزيد من العبء الملقى على كاهل المرأة العاملة تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.  

حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلة السيدات العاملات بتنظيم ساعات عملهن لتناسب وضع الأبناء خلال الدراسة.
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