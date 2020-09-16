AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:12 م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
Advertisements
احمد ابراهيم
تحلّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، ضيفة على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، في لقاء حصري على قناة cbc، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

كان البرنامج قد استضاف مؤخرا، النجم العالمي توم هانكس، للحديث عن فيلمه الجديد "Greyhound" المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية.

برنامج  its show time فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.
أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور
أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توم هانكس يكشف تفاصيل فيلمه الجديد.. فيديو

غدا.. its show time يستضيف منسق المناظر عباس صابر

ترشيحاتنا

الزمالك يدرس عودة فيريرا

حلال شرعا.. دولة عربية تصرف دواء للمرضى مستخلص من بنكرياس الخنزير

العناية الإلهية أنقذتني.. فاتن الحلو تروى لحظة هجوم أسد عليها | شاهد

بسبب ترويع ابنتهما.. التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعب.. إيني الإيطالية تعلن كشف غاز جديدا في مصر

يطبق العام القادم .. السيسي يعلن رفع الإعفاء الضريبي للمعلمين لـ60%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا