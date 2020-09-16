الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غدا

تستطلع دار الافتاء مساء غد الخميس الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1442 هجريا، 17 سبتمبر لعام 2020 ميلادي، هلال شهر صفر لعام 1442 هجريا، وذلك بواسطة لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.





وأوضحت الإفتاء، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الـ"فيسبوك" بعد المغرب، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.



