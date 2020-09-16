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ديني

الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غدا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:21 م
الإفتاء تستطلع هلال
الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غدا
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محمود ضاحي
تستطلع دار الافتاء مساء غد الخميس الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1442 هجريا،  17 سبتمبر لعام 2020 ميلادي، هلال شهر صفر لعام 1442 هجريا، وذلك بواسطة لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.   

وأوضحت الإفتاء، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الـ"فيسبوك" بعد المغرب، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.

ونبّهت على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.
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