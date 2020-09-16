AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعجاز نُفذ بأيدٍ مصرية| التعليم العالي: من 30 شهر مكان الجامعة اليابانية كان صحرا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:45 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
Advertisements
هاني حسين
قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه في 2017  كان مكان الجامعة اليابانية المصرية للعلوم والتكنولوجيا  أرض صحراء وفي 2020 نفتتح الجامعة اليابانية المصرية للعلوم والتكنولوجيا اليوم.

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة : إكسترا نيوز"، :"  الجامعة اليابانية تضم 4 كليات ومعامل وبنية تحتية وشبكة كاملة لتوليد الكهرباء".

وتابع حسام عبد الغفار:"  افتتاح الجامعة غنج حاز وإعجاز، ومن 30 شهر مكان الجامعة كان صحراء"، مضيفا:" وضع انشاءات والرسم الهندسي الخاص  بالجامعة  مكتب من مكاتب استشاري  في اليابان، وهذا  الانجاز صنع بأيد مصرية ".

وأكمل حسام عبد الغفار:"  هناك  تشكيك معتمد في كل ما تنفذه الدولة المصرية من إنجازات في كافة المجالات والرئيس السيسي يواجه تلك المحاولات البائسة بالاستمرار في العمل ".

 ولفت حسام عبد الغفار :"  مصر كانت في فترة من الفترات خارج احسن 100 دولة في جودة التعليم، وفي 2020 مصر تحتل المرتبة 42 في مقياس جودة التعليم  مقارنة بأفضل 80 دولة ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتقدم عالميًا في معيار جودة التعليم.. وإدراج 70 مؤسسة تعليمية في تصنيف الجامعات الأسباني

رئيس الوزراء يتفقد مدينة برج العرب الجديدة .. يزور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ..عبدالغفار: تخدم الصناعة بالبحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية

السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.. اليوم

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تمهيدًا لافتتاحها

بتلاوة القرآن الكريم.. بدء مراسم افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بحضور الرئيس السيسى.. فيديو

كان فى قلق.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للمشككين بإنجازات الدولة.. فيديو

ترشيحاتنا

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا

أدعية للأم المتوفاة مكتوبة وكيفية برها بعد وفاتها

مدير تصوير حكاية "أمر شخصي": "شيري عادل خلتنا ننجز شغلنا بجودة عالية"

الرجاء البيضاوي يرفض عرضا سعوديا من أجل عيون النادي الأهلي

لدينا مشاكل فوق الخيال.. السيسي: هناك تيار متصور إنه ممكن يمسك.. وبقولهم انتوا جايين تكملوا على الدولة

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

AdvertisementS

سنتين كتير.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ خريجي الجامعات

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

بيان عاجل من النيابة السعودية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

كارتيرون لـ صدى البلد عن رحيله: أصعب ما في الأمر افتقاد جماهير الزمالك

تعليق قوي من شوبير على أزمة رحيل كارتيرون

ابشروا..السيسي يخفض الضرائب عن المعلمين ويرفع العلاوات والحوافز

السيسي يدعو لبحث منح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشودة الفؤاد.. أول فيلم غنائي في السينما المصرية وهذا تاريخ عرضه | نوستالجيا

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور