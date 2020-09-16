إعجاز نُفذ بأيدٍ مصرية| التعليم العالي: من 30 شهر مكان الجامعة اليابانية كان صحرا

في 2017 كان مكان الجامعة اليابانية المصرية للعلوم أرض صحراء وفي 2020 نفتتح الجامعة اليابانية المصرية للعلوم والتكنولوجيا اليوم. قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إنهوالتكنولوجياللعلوموالتكنولوجيا





وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة : إكسترا نيوز"، :" الجامعة اليابانية تضم 4 كليات ومعامل وبنية تحتية وشبكة كاملة لتوليد الكهرباء".





وتابع حسام عبد الغفار:" افتتاح الجامعة غنج حاز وإعجاز، ومن 30 شهر مكان الجامعة كان صحراء"، مضيفا:" وضع انشاءات والرسم الهندسي الخاص بالجامعة مكتب من مكاتب استشاري في اليابان، وهذا الانجاز صنع بأيد مصرية ".





وأكمل حسام عبد الغفار:" هناك تشكيك معتمد في كل ما تنفذه الدولة المصرية من إنجازات في كافة المجالات والرئيس السيسي يواجه تلك المحاولات البائسة بالاستمرار في العمل ".





ولفت حسام عبد الغفار :" مصر كانت في فترة من الفترات خارج احسن 100 دولة في جودة التعليم، وفي 2020 مصر تحتل المرتبة 42 في مقياس جودة التعليم مقارنة بأفضل 80 دولة ".



