AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يسجل هدفا رائعا مع برشلونة في شباك جيرونا.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أنهي فريق برشلونة الإسباني،الشوط الأول متقدما على نظيره نادي جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية استعدادًا لانطلاق الدوري.

وسجل برشلونة هدفا جماعيا رائعا بعد مرور حوالي 20 دقيقة من عمر الشوط الأول من عمر المباراة عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو.

وبعدها في الدقيقة 45 عزز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تقدم برشلونة بهدف ثاني خرافي من أهدافه التي لا تصدق.

وسدد ليونيل ميسي تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ذهبت في الزاوية البعيدة لحارس مرمى جيرونا بشكل رائع.


يذكر أن برشلونة انتصر وديًا السبت الماضي على خيمناستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يسجل ثلاثية في شباك نابولي بالشوط الأول.. وإنسيني يقلص النتيجة

توماس مولر نجم بايرن ميونخ لـ ميسي: ليفاندوفسكي مستعد للرد عليك

ملخص المباراة.. بايرن ميونخ يكتسح ليون 3-0 ويواجه سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

بالفيديو .. أهداف برشلونة في مباراة خيمناستيكا الودية

ميسي يقود برشلونة أمام خيرونا وديا

ترشيحاتنا

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض

الأردن يصدر قرارا بعودة العمالة المصرية بداية من هذا التاريخ

بعد قرار دخول الامتحان 3 مرات.. التأثير النفسي المتوقع على أسر وطلاب الثانوية العامة

شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

كلب أليف يضرب طفلا حتى الموت.. وهذا ما حدث للوالدين

كارتيرون لـ صدى البلد عن رحيله: أصعب ما في الأمر افتقاد جماهير الزمالك

AdvertisementS

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

الأهلي خايف من الزمالك وبيراميدز.. صحيفة مغربية تكشف تفاصيل جديدة في صفقة بانون

إضافة كبيرة للفريق.. شوبير يعلق على مشاركة حسين الشحات في مران الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة

بعد قرار دخول الامتحان 3 مرات.. التأثير النفسي المتوقع على أسر وطلاب الثانوية العامة

كوت لامع.. هند صبرى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير