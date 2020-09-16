"الطيران المدني" تكشف عن شروط وضوابط دخول غير السعوديين إلى مطارات المملكة

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية عن شروط وضوابط دخول غير السعوديين إلى المطارات، بعد بدء تشغيل المطارات الدولية لهذه المرحلة وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية.









وذكرت الهيئة السعودية في تصريحات صحفية علي لسان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، ابراهيم الرؤساء ، أن الأنظمة والضوابط لا تسمح لغير السعوديين بالدخول إلى المطار إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بكورونا بشكل معتمد وحديث إضافة إلى الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام.









وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي : وعلاوة على الضوابط السابقة وهي الإفصاح الطبي في مرحلة الحجز والحضور قبل الموعد بأربع ساعات للرحلات الدولية ولبس الكمامة القماشية والحفاظ على المسافة والتباعد الجسدي والاجتماعي داخل المطار.









وأكد المتحدث الرسمي على ضرورة تأكد المسافرين من المتطلبات الصحية المطبقة في الدولة المغادر إليها والامتثال لأية تدابير أخرى احترازية تضعها دولة المقصد من حجر صحي أو عزل أو فحص مختبري، إضافة إلى الاطلاع والالتزام بما ورد في الدليل الإرشادي للمسافر الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني والمنشور في قنواتنا الرسمية.









ولفت إلى أنه سيُحدد موعد وتاريخ رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل قبل تاريخ 1 يناير بـ 30 يومًا.