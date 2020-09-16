تمصير الديمقراطية.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب يتوقع انتخابات نواب "أكثر سخونة".. فيديو

قال النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والساسيين، إن انتخابات مجلس النواب القادمة ستكون "أكثر سخونة"، وسنشهد بها ما يسمي بـ التطور الطبيعي للحياة الديمقراطية في مصر.



وتابع خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أتوقع أن يكون عدد الاحزاب المشاركة هذا العام كبير، كما أن البرلمان القادم سيشهد أفكار وفئات مختلفة عن الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى إمكانية تواجد شخصيات عامة إيضا.



وأكمل : الانتخابات القادمة ستشهد توظيف مسمى "تمصير الديمقراطية"، أي أن الديمقراطية سيتم توظيفها بالفكر المصري، معقبا: الانتخابات ستشهد وجود نخبة من الطيارين.

