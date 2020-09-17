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الجيزة أم الدقهلية؟.. مرتضى منصور يحدد وجهته المقبلة لخوض انتخابات مجلس النواب ..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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البهي عمرو
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، عن دائرة الدقهلية.

وأضاف رئيس نادي الزمالك  في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدقهلية خاصة "ميت غمر" هم أهله وأبناؤه.

ولفت مرتضى منصور، إلى أن دائرة ميت غمر هي دائرته، ولو تقدم فى أى دائرة أخرى فهو خادم لأبناء ميت غمر، مشيرا إلى أن أحمد مرتضى سيخوض الانتخابات عن دائرة العجوزة.

وفى سياق آخر، كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أن الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين يعملون ليلا ونهارًا من دون نوم، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية تنشر الشائعات بشكل مستمر عن مصر، ولا يتحدثون عن أى عمل عظيم.

ولفت مرتضى منصور، إلى أن الجماعات الإرهابية لا يرون أى إنجازات فى مصر منذ 2014، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية لم تشهد سوى الخراب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قضى على العشوائيات، وتم عمل مشروعات كثيرة، على رأسها تطوير الطرق والمرافق، وتم حل مشكلات الكهرباء والبنزين والخبز.

وأوضح أن الرئيس السيسي شهد عهده تطورا فى أشياء كثيرة، ولا أحد فوق القانون فى عهد السيسي، ومن يخطئ يعاقب.

ووجه مرتضى منصور، رسالة للإرهابي الهارب محمد علي، قائلًا "أنت شخص مجنون، وخدت على قفاك قبل كده".

وتابع أن قناة الجزيرة الإرهابية التابعة لقطر تقوم بنشر أكاذيب عن مصر منذ 2011، منوهًا بأن "هذه القنوات مرتزقة ومجرمة".

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