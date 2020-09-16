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برلمان

نشرة البرلمان | منح المرأة العاملة 3 أيام إجازة أسبوعيا.. وانعقاد مجلس الشيوخ الشهر المقبل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:45 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
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