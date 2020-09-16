نشرة البرلمان | منح المرأة العاملة 3 أيام إجازة أسبوعيا.. وانعقاد مجلس الشيوخ الشهر المقبل

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 16 سبتمبر:دخول الموظفين مع المرشحين أثناء إجراء التحاليل.. أول رد من النوابالوفد يقرر الاستمرار في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النوابالتعويض خلال 3 أشهر| اِعرف شروط نزع ملكية العقارات بعد تصديق السيسيفي انتظار المعينين.. أسماء أول 200 عضو في مجلس الشيوخبعد اكتمال نصاب المنتخبين| تعرف على دور نواب مجلس الشيوخالشهر المقبل.. انعقاد أول جلسة بمجلس الشيوخمقترح برلماني.. منح المرأة 3 أيام إجازة أسبوعيا مقابل ساعة عمل إضافية