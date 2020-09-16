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رياضة

كارتيرون مش مورينيو يعني| تركي آل الشيخ: من غير المنطقي محاربة الأهلي والزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:51 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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عمرو ابوبكر
أكد المستشار تركي ال الشيخ أنه ليس له علاقة برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك مشددا على أنه لا يجد مبررا لحرمان النادي الأبيض من مديره الفني لأنه ليس مورينيو مبديا اندهاشه هل سيحارب الأهلي والزمالك في وقت واحد وهذا أمر غير منطقي.

وقال تركي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: "رمضان صبحي قال أمام مصر كلها كيف اذهب الي الاسيوطي رغم أنه كان عارض نفسه على النادي".

وشدد على أنه أغلق صفحة الكرة المصرية وباب تواجده بالنادي الأهلي حتى يأتي من يقدر ما يقوم به من خدمات.
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