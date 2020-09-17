بعد تمديد مهمة سفينة التنقيب.. تحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لـ تركيا

حذر الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس، من تمديد تركيا لمهمة سفينة "يافوز" قرب قبرص، مؤكدا أنه سيزيد من نسبة التوتر وعدم الاستقرار شرقي المتوسط.





وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان له: "سيؤدي إعلان تركيا يوم الثلاثاء عن تمديد نافتكس لسفينة الحفر يافوز إلى مزيد من التوترات وانعدام الأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في وقت توجد فيه فرصة لمتابعة التصعيد الفوري واستئناف الحوار والمفاوضات، وهو الطريق الوحيد نحو حلول دائمة".









وكانت السلطات التركية، مدت فترة عمل سفينتها في الحفر والبحث رغم اعتراض اليونان واعتراضات الاتحاد الأوروبي.





وتم تمديد فترة خدمة السفينة، التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط، حتى 12 أكتوبر، كما تم إطلاق نافتكس جديد لسفينة الحفر "يافوز" التي تواصل العمل في شرق البحر الأبيض المتوسط.



