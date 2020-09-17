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حوادث

الداخلية توفد مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للعاملين بالعلمين الجديدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:31 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفي الرماح
واصل قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، العمل فى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، من خلال إيفاد مأمورية قانونية وفنية للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال .. حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى إنتظام العمل بالمشروعات القومية استمرارًا لمسيرة التنمية التى تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وتم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد إنتظار ومظله لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية .

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من العاملين بالمدينة ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن .. ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى استخراج أوراقهم الثبوتية.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين ، وإحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى .
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