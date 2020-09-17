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تعليم

مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يحاكي دور الأوبرا العالمية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:10 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يعد مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والذي افتتحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس  طفرة فنية وهندسية يحاكي دور الأوبرا العالمية في تصميمه.

وأوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المبنى يضم المسرح الكبير الذي يعد واحدًا من أكبر قاعات المسرح بمصر  ويضم ١٤٠٤ مقعد، كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة ٦٠٠ متر مربع وعدد ٢١ ستارة عرض خلفية، تعمل إلكترونيًا بنظام رقمي لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكتروني وبروجيكتور عرض سينمائي وأجهزة تحكم الإضاءة ونظام حركة افقية (اسانسير مسرح) بنظام هيدروليكي بمساحة ٤٠ متر مربع.

كما تشمل القاعة عدد ٢ بلكون دخول لبلكونة المسرح و ٤ غرف بالكواليس، و ٦ غرف تغيير ملابس بالإضافة إلى ٣ غرف للصحافة، و ٣ غرف للترجمة، ويتيح المسرح بمبنى العروض الفنية إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية وعروض الأفلام السينمائية والمسابقات الشبابية.

وأضاف الاستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة أن مبنى العروض الفنية يضم أيضا قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وهي عدد ٦ قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية تم إعدادها وتأثيثها على أعلى مستوى تقني ومجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة.

وتضم قاعات المؤتمرات والندوات الثقافية قاعة تسع ١٦٣ فرد بمساحة ١٥٥ متر مربع،  وقاعة تسع ١٣٦ فرد بمساحة ١٣٥ متر مربع، عدد (٢)قاعة تسع ١١٠ فرد بمساحة ٩٥ متر مربع، عدد (٢)قاعة تسع ٨٥ فرد بمساحة ١٠٠ متر مربع، مما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية، و مؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التي تتطلب إقامة عدة جلسات، بشكل متواز في نفس التوقيت بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.
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