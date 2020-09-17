بعد حبسه وزوجته.. تسليم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن لأسرته لرعايتها

قررت جهات التحقيق، تسليم الطفلة إيلين ابنة اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب؛ إلى أسرة المتهم مع التعهد برعايتها والاهتمام بها؛ وذلك بعد صدور قرار بحبس الثنائي ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يوتيوب.



ومن المقرر أن يتم ترحيل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته؛ إلى قسم شرطة البساتين.



وكانت جهات التحقيق، قد استمعت لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.



وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا ابنتهما الصغيرة وأنهما يستغلان الطفلة في التربح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرة الى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضا حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر في فيديو آخر.



وكان رجال المباحث بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط المتهمين بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للأمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، تم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بدائرة قسم البساتين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.



