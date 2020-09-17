سر الأرض .. مومياوات وتوابيت تكشف أسرار التاريخ

اكتشافات أثرية وكنوز خفية بين طيات الأرض المصرية ، أسرار تحكي تاريخا وحقب تروي قصص الملوك والأجداد ، مومياوات أبهرت مكتشفيها والعالم ، وآلاف السائحين يتشوقون لزيارتها ، جميعها ترجع لتاريخ وحقب فرعونية .









لا تبخل الأرض المصرية ، باكتشافاتها على يد البعثات المصرية أو نظيرتها الأجنبية ، يزخر باطن الأرض بكنوز لم تكتشف بعد ، وبكل اكتشاف اثري جديد ، يتم الإعلان عنه في جميع وسائل الإعلام الدولية و المحلية .









ويبحث "صدى البلد" في تقريره ، عن آخر اكتشافات لـ"مومياوات" ، لنبرزها أمام القارئ في السطور القادمة ..





سقارة

منطقة سقارة الاثرية ، الموقع الاشهر لاكتشاف مجموعة من الابار و التوابيت الخشبية الملونة ، ومجموعة من المقابر والمومياوات ، وبها العديد من الاثار .









28 مومياء بتونا الجبل

أعلن فريق الحفريات بجامعة القاهرة عن اكتشاف أول مقبرة بتاريخ مصر الوسطي ، بها 28 مومياء ، وذلك بمدخل المنطقة الاثرية ، بتونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا ، وتعود للعصر اليوناني الروماني ، وهى عبارة عن سراديب وابار ودهاليز على عمق 8 أمتار .









مخبأ للتوابيت

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية ، عدد 30 تابوتا خشبيا قديما بداخلها مومياوات والمدفونة بجبانة العساسيف، أمام معبد حتشبسوت بالأقصر، ويعد الاكتشاف الأكبر منذ قرن ، وتحتوي التوابيت على رفات الرجال والنساء المحنطة، ورفات طفلين.









خوى

تعد مقبرة خوى ، بجبانة سقارة الاثرية ، ذات جاذبية خاصة بألوانها الذاهية المتماسكة ، و ترجع المقبرة الى خوى النبيل لدى الملك أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة ،حيث يظهر الاكتشاف عن أهمية فترة حكم الملك جدكارع ونهاية الأسرة الخامسة .









خبيئة الحيوانات

تم الكشف عن خبيئة للحيوانات ، بمنطقة سقارة لتحتوي على 25 صندوقًا لمومياوات من الحيوانات والطيور المقدسة،وتماثيل خشبية وبرونزية لآلهة مصرية قديمة .





ورشة كاملة للتحنيط

حققت البعثة الاثرية المصرية الألمانية نجاحا بالكشف عن ورشة كاملة للتحنيط تحتوي على حجرات للدفن ومومياوات ترجع الي عصر الاسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين بمنطقة مقابر العصر الصاوي بسقارة.







