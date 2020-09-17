AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تجيب.. هل يعالج نبات القنفذية مرض كورونا؟

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
توصلت دراسة سويسرية جديدة حسب صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن نبات القنفذية له تأثير كبير في قتل فيروسات كورونا بعد عدة تجارب على غشاء مخاطي اصطناعي ملوث بالفيروس.

وفي ظل غياب لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد وانتشار الوباء في العالم، يعمل الكثير في محاولات لإيجاد طرق بديلة للعلاج للشفاء من كوفيد-19 في  العلاجات العشبية. 


وفي الوقت الحالي شاع استخدام نبتة القنفذية (وتعرف أيضًا باسم الإشنسا) لهذا الغرض، وللتأكيد اخضع مختبر سبيتس التابع للمعهد السويسري للوقاية من الأمراض الانتقالية النبتة ومكوناتها ومفعولها للدراسة، وعرض الباحثون نتائج دراستهم في مجلة "فيرولوجي جورنال" العلمية البريطانية مؤخرًا، ما أدى إلى نفاد هذا الشاي من رفوف المتاجر.

ولكن قبل التعرف على نتائج الدراسة، نبتة القنفذية هي من الصنوبريات ويقال إن تأثيرها قوي ضد نزلات البرد، على الرغم من تشكيك بعض المختصين بذلك، وتعالج العديد من الأمراض.

وتنقسم هذه النبتة التي تُسمى بالألمانية أيضًا بـ"قبعات الشمس" إلى ثلاثة أنواع، يمكن استخدامها جميعًا كعلاجات عشبية، ويعتبر الجذر في نوع "إشنسا أنغستيفوليا"مناسبًا طبيًا بشكل خاص، إذ يحتوي على ألكاميدات وزيوت أساسية ومشتقات حمض الكافيين.

وتوصلت الدراسة السويسرية إلى أن المواد الموجودة في القنفذية يمكنها أن تؤدي إلى قتل  فيروسات كورونا، واختبر الباحثون في المختبر السويسري فاعلية النبتة على الغشاء المخاطي للأنف الذي أُعيد بناؤه في المختبر، ونقلوا عدوى كورونا إلى النسيج الاصطناعي وعالجوه بهذا العلاج العشبي في مراحل مختلفة، ثم تمّ فحص التأثير ضد فيروس كورونا، وكذلك ضد فيروسات كورونا وفيروسات ميرس الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تعود حاسة الشم مرة أخرى للمصابين بفيروس كورونا؟

تعود بعد التعافي تدريجيًا.. خطورة فقدان مصابي كورونا لـ حاسة الشم

نبتة لوتس جنوبي الصين تدخل موسوعة جينيس بـ 7 زهور على ساق واحد

بالفيتامينات.. اكتشاف جديد لتدمير خلايا سرطان الرئة

دواء للقطط قد يشفي مرضى كورونا.. ما القصة؟

بشرى سارة.. اختبارات كورونا في المنزل بخطوة واحدة

ترشيحاتنا

بعد نجاح المخابرات العامة فى تحريرهم.. 4 مفاجآت من محافظ مطروح للمصريين العائدين من ليبيا

بشرى للمصريين.. عضو اقتصادية النواب: الدولار سيصل لـ 15.30 جنيه فى هذا الموعد

سواريز يجتاز اختبار الحصول على جواز سفر إيطالي.. ويرفض الانضمام لـ يوفنتوس

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

حكاية سفاحي كرداسة.. سامية شنن والسنديوني ورشيدة والزيناري.. تقرير

غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تجيب.. هل يعالج نبات القنفذية مرض كورونا؟

رجل أعمال يتبرع بـ8 مليارات دولار ويكتفي بشقة متواضعة.. تفاصيل

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة