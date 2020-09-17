دراسة تجيب.. هل يعالج نبات القنفذية مرض كورونا؟

وفي ظل غياب لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد وانتشار الوباء في العالم، يعمل الكثير في محاولات لإيجاد طرق بديلة للعلاج للشفاء من كوفيد-19 في العلاجات العشبية.

وفي ظل غياب لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد وانتشار الوباء في العالم، يعمل الكثير في محاولات لإيجاد طرق بديلة للعلاج للشفاء من كوفيد-19 في العلاجات العشبية.

ولكن قبل التعرف على نتائج الدراسة، نبتة القنفذية هي من الصنوبريات ويقال إن تأثيرها قوي ضد نزلات البرد، على الرغم من تشكيك بعض المختصين بذلك، وتعالج العديد من الأمراض.





وتنقسم هذه النبتة التي تُسمى بالألمانية أيضًا بـ"قبعات الشمس" إلى ثلاثة أنواع، يمكن استخدامها جميعًا كعلاجات عشبية، ويعتبر الجذر في نوع "إشنسا أنغستيفوليا"مناسبًا طبيًا بشكل خاص، إذ يحتوي على ألكاميدات وزيوت أساسية ومشتقات حمض الكافيين.



