دراسة تجيب.. هل يعالج نبات القنفذية مرض كورونا؟

توصلت دراسة سويسرية جديدة حسب صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن نبات القنفذية له تأثير كبير في قتل فيروسات كورونا بعد عدة تجارب على غشاء مخاطي اصطناعي ملوث بالفيروس.
وفي ظل غياب لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد وانتشار الوباء في العالم، يعمل الكثير في محاولات لإيجاد طرق بديلة للعلاج للشفاء من كوفيد-19 في العلاجات العشبية.
وفي الوقت الحالي شاع استخدام نبتة القنفذية (وتعرف أيضًا باسم الإشنسا) لهذا الغرض، وللتأكيد اخضع مختبر سبيتس التابع للمعهد السويسري للوقاية من الأمراض الانتقالية النبتة ومكوناتها ومفعولها للدراسة، وعرض الباحثون نتائج دراستهم في مجلة "فيرولوجي جورنال" العلمية البريطانية مؤخرًا، ما أدى إلى نفاد هذا الشاي من رفوف المتاجر.
ولكن قبل التعرف على نتائج الدراسة، نبتة القنفذية هي من الصنوبريات ويقال إن تأثيرها قوي ضد نزلات البرد، على الرغم من تشكيك بعض المختصين بذلك، وتعالج العديد من الأمراض.
وتنقسم هذه النبتة التي تُسمى بالألمانية أيضًا بـ"قبعات الشمس" إلى ثلاثة أنواع، يمكن استخدامها جميعًا كعلاجات عشبية، ويعتبر الجذر في نوع "إشنسا أنغستيفوليا"مناسبًا طبيًا بشكل خاص، إذ يحتوي على ألكاميدات وزيوت أساسية ومشتقات حمض الكافيين.
وتوصلت الدراسة السويسرية إلى أن المواد الموجودة في القنفذية يمكنها أن تؤدي إلى قتل فيروسات كورونا، واختبر الباحثون في المختبر السويسري فاعلية النبتة على الغشاء المخاطي للأنف الذي أُعيد بناؤه في المختبر، ونقلوا عدوى كورونا إلى النسيج الاصطناعي وعالجوه بهذا العلاج العشبي في مراحل مختلفة، ثم تمّ فحص التأثير ضد فيروس كورونا، وكذلك ضد فيروسات كورونا وفيروسات ميرس الأخرى.