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برلمان

برلمانى يطالب بمزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا جاء بعد إعادة الشواطئ والنوادى، مما أدى إلى وجود اختلاط بين المواطنين.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نحمد الله أن أعراض فيروس كورونا بدأت تقل عن الأعراض التى كانت تظهر منذ بداية انتشار الفيروس فى مصر.

وناشد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بمزيد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غسل اليدين ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

كما أوضحت أنه فى حالة إتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا فإننا نتوقع أن تنخفض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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