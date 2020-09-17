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لمدة 3 أشهر.. التضامن: صرف منحة قدرها 500 جنيه لمشرفات الحضانات.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:14 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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اسراء صبري
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن قامت بصرف منحة لمشرفات الحضانة ولمدة 3 أشهر بقيمة 500 جنيه وذلك على مستوى الجمهورية، مشددة على أن وزارة التضامن بتدعم الكيانات التي تأثرت نتيجة فيروس كورونا.

وتابعت "القباج" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: عن قريب ستكون ستصل نسبة الإشغالات بالحضانات إلى 100%، وفيما يخص تعامل الحضانة في حالة وجود إصابة بفيروس كورونا، أوضحت أن الحضانة ليس عليها أن تغلق لمدة أسبوع ولكن بنتعامل مع الحالة ومع التأكد بأن الحضانة ليس بها أي عدوى أخرى سيتم فتحها فورا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، وزارة التضامن ستكون أكثر تسهيلا فيما يخص إجراءات فيروس كورونا بالحضانات، وذلك نتيجة إلى انخفاض حالات الإصابة، متابعة: بنتجاوب مع الحالة العامة للبلاد وفي حالة ارتفاع الإصابات ستعود الإجراءات كما كانت في بداية الأمر.

وأشارت إلى أن عدد الحضانات حاليا يصل إلى 1958 تم فتحها، متابعة: بعد الحضانات لم تفتح أبوابها نتيجة تحديد نسبة الإشغالات بها والتي تصل إلى 50% فقط، ولهذا تم رفع نسبة الإشغالات في الحضانات إلى 75% وذلك من أجل تشجيع للعودة إلى العمل.
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