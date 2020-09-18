بعد حديثه عن ياسمين عبد العزيز.. الجمهور يدشن هاشتاج أحمد العوضى على تويتر





وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :

-اللي نفسها تتجوز واحد زي احمد العوضي .. لازم تبقي في جمال وثقافة وشهرة ياسمين عبد العزيز.





-عاجبني شخصية أحمد العوضي جدا.





-شوفت حلقة احمد العوضي وهو بيتكلم عن ياسمين وقلبي فرح اوي ان فيه رجالة بتحب بالشكل ده والله.





-حلقه جامدة .. فيها ضحك و هزار .. فيها اسلوب راقي في الكلام .. خوفه و احترامه الكامل لزوجته .. كلام محترم اوي .. شخص مثقف جدا .. عنده غيره و حميه و ثقة في زوجته .. بجد نموذج جميل و احمد العوضي اتكلم عن الكلمة ف انت يا احمد راجل بمعني الكلمة.





-حلقة مني الشاذلي مع احمد العوضي خطفت قلبي والله ⁩ دا انا سهرت عشان اشوفه و طول الحلقه مبتسمه من كلامه.





-من فتره مش قليله كده احمد العوضي طلع مع مني الشاذلي علي نفس الكرسي ده و قعد يحكي عن حبه القديم للبنت اللي سابته في ظروفه الوحشه..انهارده طلع احمد العوضي مع مني الشاذلي و قعد يحكي عن حبه لياسمين عبد العزيز و اد ايه مبسوطين مع بعض حقيقي عوض ربنا مفرح جدا..

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج أحمد العوضى ، وجاء ذلك بعد عرض حلقته مع الإعلامية منى الشاذلى .