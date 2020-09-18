السفير الأمريكي ومديرة المعونة الأمريكية يتفقدان محطة المحاصيل البستانية بالأقصر..غدا

يقوم السفير الأمريكي بالقاهرة،جوناثان كوهين، وليزلي ريد، مديرة هيئة المعونة الأمريكية الجديدة بمصر، غدا السبت، بتفقد محطة خدمة المحاصيل البستانية في مدينة إسنا، والتى تقدم خدماتها للمزارعين بالتعاون مع " الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري " والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.









وقد أنشأت المحطة بهدف تجهيز واعداد الحاصلات الزراعية الخاصة بصغار المزارعين التصدير، ونجحت المحطة فى تصدير الطماطم الطازجة والمجففة للأسواق الايطالية والبرازيلية والتركية، وتصدير العنب للسعودية والكويت وانجلترا وإيطاليا، وتصدير العنب تحت منظومة fair trade ، وتصدير القرع العسلي ، وتصدير المانجو للسوق العربية، وتجهيز وتعبئة التمور للسوق المحلي.

وقد بلغ حجم التصدير خلال الموسم الشتوي 2020، تصدير 120 طن طماطم مجففة، 130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، 60 طن مانجو.

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ويبلع عدد فرص العمل التي وفرتها المحطة، 125 فرصة عمل مؤقتة، و15 فرصة عمل ثابتة، واستفاد من المحطة 1500 مزارع بشكل مباشر، و6000 مزارع بشكل غير مباشر.





وتعمل المحطة بالتعاون مع " الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري " والذي تصل ميزانيته إلى 36.3 مليون دولار أمريكي، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.





وينفذ المشروع فى كل من بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية.



