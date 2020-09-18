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حوادث

هروب سجينه بمستشفى السنبلاوين ..غافلت الحرس أثناء ذهابها للحمام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:16 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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همت الحسينى
يكثف ضباط مديرية أمن بالدقهلية من جهودهم لسرعة ضبط سجينه تقضى فترة عقوبة فى عدة قضايا تبديد بحكم سنة مع الشغل فى كل قضية حيث تمكنت من الهروب أثناء تواجدها بقسم النسا والتوليد بمستشفى السنبلاوين العام.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغ بهروب سجينة من داخل قسم النساء بمستشفى السنبلاوين العام، وبإنتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين هروب " ن .م.ا ٣١ عاما ربة منزل مقيمة إحدى القرى التابعة لمركز السنبلاوين وتقضى فترة عقوبة فى ٤ قضايا تبديد بحكم سنة مع الشغل فى كل قضية حيث طلبت دخول الحمام بقسم النساء والتوليد بمستشفى السنبلاوين إلا انها تمكنت من تبديل ملابسها والهروب مغافلة الحرس المكلف بمراقبتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة 
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