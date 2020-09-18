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فن

العسل .. عمرو عبد الجليل وسليمان عيد في كواليس فيلم النمس والإنس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:19 م
عمرو عبد الجليل وسليمان
عمرو عبد الجليل وسليمان عيد
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محمد بدران

نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورا جديدة له من كواليس فيلم "النمس والإنس" المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر عمرو عبد الجليل برفقة الفنان سليمان عيد وعلق قائلًا "مع العسل سليمان عيد اخر يوم تصوير فيلم الانس والنمس".


ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.


شارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.


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