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سيارات

مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:02 م
لكزس ال اكس 2021
لكزس ال اكس 2021 Lexus LX
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اشرف عطية
في هذ الوقت من كل عام تطرح شركات السيارات موديلات العام الجديد ويتهافت الكثير من محي السيارات على معرفة مواصفات أحدث السيارات المطروحة في السوق، وفي هذا السياق نطرح عليكم مواصفات لكزس ال اكس 2021 Lexus LX الجديدة . 


قامت شركة لكزس أحد أذرع العملاق الياباني تويوتا بطرح السيارة الفاخرة لكزس ال اكس 2021 Lexus LX من طراز suv بمحرك V8 سعة 5700 سي سي 362 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من 8 سرعات.

تأتي لكزس ال اكس 2021 Lexus LX بتصميم خارجي فاخر ومخيف يوحي بشخصية وعرة و عنيدة و قوية للغاية و بشبك امامي جديد و محسن ومصابيح أمامية LED امامية و خلفية توحي بالفخامة .

 لكزس ال اكس 2021 Lexus LX تأتي بمساحة داخلية كبيرة رحبة وواسعة تسع الي 7 ركاب و مطعمة بفرش جلد داخلي فاخر و تكييف اوتوماتيكي أمامي وخلفي وثلاجة ونظام تشغيل المحرك عن بعد و شحن لاسلكي للهاتف المحمول و نظام صوتي مارك ليفينسون 19 سماعة جبار وشاشات في المقاعد .

السيارة  لكزس ال اكس 2021 Lexus LX متاحة بالعديد من وسائل الراحة والأمان منها مثبت سرعة نشط وكشف النقطة العمياء و منع التصادم الأمامي و كشف المشاة و تنبيه مغادرة المسار و حساسات أمامية وخلفية و معززة ب 4 كاميرات و اير باج امامي و جانبي. 

مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور
مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور
مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور
مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور
مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور
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