مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور

لكزس ال اكس 2021 Lexus LX الجديدة . في هذ الوقت من كل عام تطرح شركات السيارات موديلات العام الجديد ويتهافت الكثير من محي السيارات على معرفة مواصفات أحدث السيارات المطروحة في السوق، وفي هذا السياق نطرح عليكم مواصفاتالجديدة .









قامت شركة لكزس أحد أذرع العملاق الياباني تويوتا بطرح السيارة الفاخرة لكزس ال اكس 2021 Lexus LX من طراز suv بمحرك V8 سعة 5700 سي سي 362 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من 8 سرعات.





تأتي لكزس ال اكس 2021 Lexus LX بتصميم خارجي فاخر ومخيف يوحي بشخصية وعرة و عنيدة و قوية للغاية و بشبك امامي جديد و محسن ومصابيح أمامية LED امامية و خلفية توحي بالفخامة .





لكزس ال اكس 2021 Lexus LX تأتي بمساحة داخلية كبيرة رحبة وواسعة تسع الي 7 ركاب و مطعمة بفرش جلد داخلي فاخر و تكييف اوتوماتيكي أمامي وخلفي وثلاجة ونظام تشغيل المحرك عن بعد و شحن لاسلكي للهاتف المحمول و نظام صوتي مارك ليفينسون 19 سماعة جبار وشاشات في المقاعد .





السيارة لكزس ال اكس 2021 Lexus LX متاحة بالعديد من وسائل الراحة والأمان منها مثبت سرعة نشط و كشف النقطة العمياء و منع التصادم الأمامي و كشف المشاة و تنبيه مغادرة المسار و حساسات أمامية وخلفية و معززة ب 4 كاميرات و اير باج امامي و جانبي.



