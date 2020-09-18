من رفع الأذان إلى رسالة البسملة.. مواقف دينية لـ ملياردير أمريكي أثارت الجدل

"بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أقول أحبك وأنا أفتخر بك".. هكذا بدأ رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية محمد حديد، والد عارضتي الأزياء العالميتين، بيلا وجيجي حديد، رسالته لحفيده المنتظر من ابنته والتي أثارت -الرسالة- ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي بعد نشرها عبر حسابه على منصة "إنستجرام".





وأكمل حديد رسالته لحفيده المستقبلي قائلًا: "مرحبًا يا حفيدي الصغير، هذا أنا، قلبي يشعر بسعادة بالغة، أتمنى لك سعادة بحجم الشمس والقمر، اعلم أن جدك موجود دائمًا بالقرب منك ليفعل لك أي شيء تريده.. عندما علمت بقدومك لقد ضحكت وذرفت دمعةً، لقد مسحت دمعتي بعيدًا لأنني أعلم أنك تسكن داخل قلبي".







أعادت رسالة حديد -التي حذفها بعد ذلك- الضجة التي كانت قد أحدثتها بيلا حديد بعد حديثها بشكل غير مباشر عن إنجاب أختها جيجي لمولودها سرا دون معرفة وسائل الإعلام.





وأثارت بيلا فضول المتابعين بنشرها صورة برفقة اختها في مزرعة والدتهما في ولاية بنسلفانيا وقت الغروب، متحدثة عن جيجي ومولودها، معلقة عليها: "أحبكما كثيرًا وبجنون، لا أستطيع التوقف عن البكاء"، والذين فسّره الجمهور على أنه تلميح غير مُباشر بأن جيجي قد أنجبت طفلها الأول بالفعل.





دفعت رسالة الملياردير الأمريكي، المعجبون إلى التساؤل حول ما إذا كانت جيجي قد أنجبت أم لا، ليجيب على واحد منهم: "لا ليس بعد"، ويحذف بعدها المنشور والرسالة عن منصة إنستجرام.







يُذكر أن علاقة جيجي وزين مالك قد بدأت في نوفمبر 2015 بعد 6 أشهر على انفصال زين عن خطيبته السابقة بيري إدواردز وبعد أسابيع معدودة من انفصال جيجي عن حبيبها السابق المغني جو جوناس.







وكانت جيجي، قد كشفت في أبريل 2020، عن حملها من رفيقها، المغني زين مالك، حيث أشار كثيرون إلى أن موعد ولادتها يوافق شهر سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تعلن عن ولادتها في أي لحظة.





كما شهد أبريل أيضا، مشهدا استثنائيا مؤثرا، بمشاركة الملياردير الأمريكي الجنسية محمد حديد، والد عارضتيّ الأزياء العالميتين جيجي وبيلا حديد، متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام" الذي يمتلك فيه ما يقرب من مليون متابع ومتابعة في العالم، بمقطع فيديو للأذان، الذي رفع من مسجد بمدينة غرناطة الإسبانية، بعد توقف لأكثر من 500 عام منذ آخر مرة رفع فيها أذان.





ويعمل رجل الأعمال الأمريكي-الأردني الجنسية ذو الأصول الفلسطينية، في مجال سمسرة العقارات، حيث بنى لنفسه اسما لامعا في مجال العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، بتأسيس إمبراطورية من الممتلكات الفخمة من منازل وفنادق، أعاد تصميمها وتجديدها برؤيته المترفة.







هاجر حديد مع عائلته من فلسطين إلى سوريا ثم إلى الولايات المتحدة ليبدأ مشوار نجاحه بالعمل الجاد والمثابرة، من خلال اعتماده على استراتيجية شراء الفنادق والقصور في أفخم وأغلى مناطق الاستثمارات مثل بيفرلي هيلز ولوس أنجلوس وكاليفورنيا، ويعيد تصميمها وتجديدها ليعرضها مجددا في الأسواق للبيع، الأمر الذي أكسبه ثقة المشاهير والأغنياء، الذين إليه لإنشاء قصورهم ومنازلهم الباهظة أو شرائها وبيعها.







ولد السمسار الفلسطيني في مدينة الناصرة الفلسطينية، في 6 نوفمبر 1948، لأب مدرس وأم حفيدة لأمير الناصرة "شيخ الخليل"، وله 5 شقيقات وشقيقين ذكور، عاشت أسرته في دمشق، تونس، واليونان قبل أن تستقر أخيرا في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، ليلتحق حديد بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج.







بدأ محمد مسيرته المهنية في شركة استيراد معدات للشرق الأوسط لكنه لم يستمر بسبب مشاكل مالية، ليعمل بعدها في شراء السيارات وتعديلها وبيعها في واشنطن، الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى اليونان حيث افتتح نادي ليلي فيها، وبالأرباح التي جناها منه بدأ بالاستثمار العقاري، حيث حوّل فندق هيوستن إلى فندق ريتز كارلتون، واستثمر في منتجع الريتز كارلتون في ولاية أريزونا الأمريكية في صفقة ربح فيها مقابل دونالد ترامب، وتقدر ثروة حديد حاليا بأكثر من 400 مليون دولار.







لم تقتصر براعته على السمسرة والعقارات فقط بل كان أولمبي بارع أيضا، حيث شارك في الأولمبياد الثلجي كممثلا وحيدا عن الأردن إلى الآن، هذا بجانب حبه للرسم وشغفه بالتصميمات والديكورات.



أما عن حياته الشخصية، فقد تزوج محمد مرتان، الأولى من ماري باتلر، وأنجب منها ابنتين هما مارييل و ألانا حديد، لينفصل عنها عام 1992، وتزوج بعدها بعامين من عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية في البرنامج الواقعي"The Real Housewives of Beverly Hills"، يولاندا فان دين حاريك، وأنجب منها بيلا، وجيجي حديد، أشهر عارضات الأزياء الحاليين، وأنور حديد وهو أيضا يقوم بعرض الأزياء، لكن انفصلا عام 2000، وهو الآن مخطوب لعارضة الأزياء الإيرانية – الأمريكية، "شيفا صافاي".