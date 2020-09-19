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فن

برفقة أحمد عز.. بوسى شلبى تستعيد ذكريات برنامجها "أحلى النجوم"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو  جديد لها  من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي مستعيدة ذكريات برنامجها أحلى النجوم  برفقة النجم أحمد عز .
 
وعلقت بوسى شلبى :"احلي النجوم واحلي الذكريات#احمد_عز".

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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

.‎وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم
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