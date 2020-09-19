برفقة أحمد عز.. بوسى شلبى تستعيد ذكريات برنامجها "أحلى النجوم"

نشرت الإعلامية بوسى شلبى ، فيديو جديد لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





أحلى النجوم برفقة النجم أحمد عز . وظهرت بوسي شلبي مستعيدة ذكريات برنامجها

وعلقت بوسى شلبى :"احلي النجوم واحلي الذكريات#احمد_عز".





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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.





.‎وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم