حكم التطهر والصلاة لمريض البروستاتا ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب العجمي، قائلًا: أن مسألة التطهر من التبول يلزمك قبل الصلاة مباشرة، فإن حدث هذا اثناء الصلاة فأكمل صلاتك وتكون صحيحة ولا شيء فى ذلك.





وتابع: فعلى الإنسان المريض الوضوء والطهارة قبل الشروع فى الصلاة مباشرة، وإن حدث ذلك اثناء الصلاة فانه يكون من ذوى الأعذار واذا حدث اثناء الصلاة فصلاتك صحيحة.