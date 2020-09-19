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رياضة

أخبار الرياضة | "جروس" يعتذر عن تدريب الزمالك و"فايلر" يعلن استمراره مع الأهلي.. وحالتا إصابة بكورونا في الإسماعيلي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:10 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد مصدر بنادي الزمالك  اعتذار السويسري كريستيان  جروس المدير الفني الأسبق للفريق عن قبول تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالرغم من موافقته مبدئيا على تولي المسؤولية.

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على طمأنة مسئولي القلعة الحمراء بعدم رحيله أو حسم موقفه سوي مع نهاية دوري أبطال أفريقيا.

ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها النادي الإسماعيلي اليوم، إستعدادًا لمواجهة فريق إنبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٨ من مسابقة الدوري العام.

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، رسالة استفزازية لجماهير النادي الأهلي، بعد حصد المارد الأحمر لقب الدوري رقم 42 في تاريخه.

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على تهنئة النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد هزيمة أقرب منافسيه الزمالك أمام أسوان أمس بهدف دون رد.

أكد مصدر بنادي الترجي التونسي أن المفاوضات مع يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، لاستعادته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وصلت إلى طريق مسدود.

تدرس إدارة نادي الهلال السعودي، الاستعانة بـ محمد الشلهوب نجم الفريق المعتزل، للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، بعد إصابات فيروس كورونا، التي ضربت 12 لاعبا.

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