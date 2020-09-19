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مرأة

تجنبي الكونسيلر .. نصائح بسيطة لنضارة البشرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:04 م
نضارة البشرة
نضارة البشرة
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حياة عبد العزيز
تميل الكثير من الفتيات إلى العناية ببشرتهن مع تغييير الفصول، وذلك للحفاظ على نضارة البشرة دون استخدام موادت تجميلية تحتوي على الكيماويات.

وصرحت لجين قفاص خبيرة التجميل، أن من أبرز طرق العناية بالبشرة هي تقليل استخدام مواد التجميل رخيصة الثمن أو مجهولة المصدر، مع تقليل استخدام الكونسيلر.


ونصحت السيدات والفتيات في تصريحات صحفية، أن شرب كميات كبيرة ماء بشكل منتظم  للحفاظ على البشرة ونضارتها.

ونصحت السيدات بعدم التقليد والاعتماد على كل ما هو طبيعي للحصول على بشرة جميلة، لافتة إلى استخدام ادوات التجميل بكثرة يأتي برد فعل سلبي. 

وشددت على أن الجمال في بساطته وليس بالمبالغة في استخدام مواد التجميل، منوهة بأن ما يصلح لسيدة قد لا يصلح لأخرى، لذلك تنصح دائما السيدات بعدم التقليد.

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تجنبي الكونسيلر .. نصائح بسيطة لنضارة البشرة

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