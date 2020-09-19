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أخبار العالم

حدث كبير فى 23 سبتمبر .. وزارة الدفاع السعودية تعلن تأهب القوات الجوية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:04 م
القوات الجوية السعودية
القوات الجوية السعودية
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أحمد محرم
أعلنت وزارة الدفاع السعودية انتهاء القوات الجوية من الاستعداد لحدث كبير قادم هذا الأسبوع.


ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع السعودية إعلانها الانتهاء من استعدادات أكبر عرض جوي في تاريخ اليوم الوطني السعودي، والذي ستشهده سماء المملكة الأربعاء المقبل 23 سبتمبر في الذكرى الـ90 للمناسبة الوطنية.

وشارك الحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، صورا ومقطعا مصورا من استعدادات القوات الجوية الملكية السعودية للعروض الجوية المقامة في "اليوم الوطني السعودي الـ90".

وستبث القناة السعودية العرض الجوي الضخم يوم الأربعاء المقبل في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والذي يشارك فيه نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر 1932.
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