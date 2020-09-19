علاج تعب المعدة بدون أدوية

المعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة والأعضاء التناسلية،كما توجد أوعية دموية كبيرة في البطن. ألم البطن هو ألم تشعر به في أي مكان من أسفل أضلاعك إلى حوضك، ويُعرف أيضًا بألم البطن أو آلام المعدة ، كما يضم البطن العديد من الأعضاء ، بما في ذلكوالكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة والأعضاء التناسلية،كما توجد أوعية دموية كبيرة في البطن.





تشمل الأسباب الخطيرة لآلام البطن التهاب الزائدة الدودية ومشاكل الحمل، ومع ذلك ، فإن معظم آلام البطن غير ضارة وتزول بدون جراحة.





يحتاج معظم الناس فقط إلى الراحة من أعراضهم في بعض الأحيان ، يمكن أن يتوقف ألم البطن ولن يُعرف السبب أبدًا ، أو قد يصبح السبب أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.









- علاج وجع المعدة الشديد

ضع زجاجة ماء ساخن أو كيس قمح ساخن على بطنك. انقع في حمام دافئ، واحرص على ألا تحرق نفسك. اشرب الكثير من السوائل الصافية مثل الماء. قلل من تناول القهوة والشاي والكحول لأن ذلك قد يزيد الألم سوءًا. عندما يُسمح لك بتناول الطعام مرة أخرى ، ابدأ بالسوائل الصافية ، ثم انتقل إلى الأطعمة الخفيفة مثل البسكويت أو الأرز أو الموز أو الخبز المحمص. قد ينصحك طبيبك بتجنب بعض الأطعمة. الحصول على الكثير من الراحة. جرب مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في تقليل بعض أنواع الألم. آلام البطن أسوأ. تناول المسكنات الخفيفة، يرجى التحقق من العلبة لمعرفة الجرعة الصحيحة، وتجنب الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات إلا إذا نصح الطبيب بتناولها، ويمكن لهذه الأدوية أن تجعل بعض أنواعأسوأ.





- علاج ألم فم المعدة

آلام البطن، وقد يساعد شاي البابونج أو النعناع في التخلص من الغازات، وتأكد من شرب الكثير من السوائل الصافية حتى يحصل جسمك على كمية كافية من الماء. يمكنك تجربة وسادة تدفئة لتخفيف، وقد يساعد شاي البابونج أو النعناع في التخلص من الغازات، وتأكد من شرب الكثير من السوائل الصافية حتى يحصل جسمك على كمية كافية من الماء.

آلام في المعدة، يمكن أن يساعد في: يمكنك أيضًا القيام بأشياء لتقليل احتمالية حدوث، يمكن أن يساعد في:

- تناول عدة وجبات صغيرة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة - امضغ طعامك ببطء وبشكل جيد - الابتعاد عن الأطعمة التي تزعجك (الأطعمة الحارة أو المقلية ، على سبيل المثال) - خفف التوتر عن طريق ممارسة الرياضة أو التأمل أو اليوجا

- فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو اكتسبت وزنًا مؤخرًا - رفع رأس سريرك (على سبيل المثال ، وضع إسفين إسفنجي أسفل رأس المرتبة) - تجنب الوجبات قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات - تعتبر سلوكيات نمط الحياة أيضًا في صلب علاج الإمساك وتشمل: - تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل البرقوق وحبوب الإفطار - شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا - الانخراط في النشاط البدني اليومي









- علاج ألم المعدة بعد الأكل

اضطراب في المعدة. - يحتاج الجسم إلى الماء لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات بكفاءة، كما إن الإصابة بالجفاف تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة وأقل فاعلية ، مما يزيد من احتمالية حدوث

- يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة تجنب الاستلقاء أو النوم لبضع ساعات على الأقل، ويجب على الشخص الذي يحتاج إلى الاستلقاء أن يدعم رأسه ورقبته وأعلى صدره بوسائد ، بشكل مثالي بزاوية 30 درجة.

اضطراب المعدة. - يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة محاولة إضافة الزنجبيل إلى طعامهم أو شربه كشاي، قد تحتوي بعض الزنجبيل الطبيعية أيضًا على ما يكفي من الزنجبيل لتهدئة

- أوراق النعناع النيئة والمطبوخة مناسبة للاستهلاك، غالبا ما يغلي الناس أوراق النعناع لصنع الشاي، من الممكن أيضًا مسحوق أوراق النعناع أو عصيرها وخلطها مع أنواع الشاي أو المشروبات أو الأطعمة الأخرى.

- يمكن أن يؤدي التدخين إلى تهيج الحلق ، مما يزيد من احتمالية الإصابة باضطراب في المعدة، إذا تقيأ الشخص ، فقد يؤدي التدخين إلى زيادة تهيج الأنسجة الرقيقة المؤلمة بالفعل من أحماض المعدة.

- آلام المعدة والقولون - بعض الأطعمة يصعب هضمها أكثر من غيرها ، مما يزيد من خطر الإصابة باضطراب في المعدة. يجب على أي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يتجنب الأطعمة التالية:

مقلي أو دهني غني أو دسم مالح أو محفوظ بشدة

مشاكل الجهاز الهضمي. - كما تشير بعض الدراسات إلى أن خلط عصير الليمون في الماء مع قليل من صودا الخبز يمكن أن يساعد في تخفيف مجموعة متنوعة من

- تحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي. تشمل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة:

الأوجينول سينامالديهيد لينالول كافور

الصبار في علاج الكثير من مشاكل المعدة، ومنها تقليل - يساعدفي علاج الكثير من مشاكل المعدة، ومنها تقليل حموضة المعدة الزائدة تشجيع حركة الأمعاء الصحية وإزالة السموم تحسين هضم البروتين تعزيز توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي تقليل الالتهاب

- يحتوي الريحان على مواد قد تقلل الغازات وتزيد الشهية وتخفيف التقلصات وتحسن الهضم بشكل عام، يحتوي الريحان أيضًا على الأوجينول ، الذي قد يساعد في تقليل كمية الحمض في المعدة.











