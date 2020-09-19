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توك شو

أشرف صبحي: أحلامي تجاه بلدي وجدتها في خطاب الرئيس السيسي يوم 3 يوليو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:37 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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أسامة علي
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لم يفكر يوما في أن يصبح وزيرا.

وأضاف صبحي، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه بعد عودته من كندا؛ تلقى اتصالا لتولي أول منصب سياسي، خلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، معقبا:" المكالمة خضتني وصدمتني".

وأشار صبحي، إلى أنه خلال تلك الفترة، حدثت تغيرات سياسية كبيرة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، خطاب 3/ 7 الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك؛ كان بداية تمنيه خوض غمار السياسة، معقبا: "بعد الخطاب تمنيت اكون فى القيادة، معرفش ليه، واحلامى اللى كان نفسى احققها لبلدى؛ شوفتها فى الخطاب".
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