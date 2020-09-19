أشرف صبحي: أحلامي تجاه بلدي وجدتها في خطاب الرئيس السيسي يوم 3 يوليو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لم يفكر يوما في أن يصبح وزيرا.





وأضاف صبحي ، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه بعد عودته من كندا؛ تلقى اتصالا لتولي أول منصب سياسي، خلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، معقبا:" المكالمة خضتني وصدمتني".





وأشار صبحي، إلى أنه خلال تلك الفترة، حدثت تغيرات سياسية كبيرة.



