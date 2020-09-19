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أخبار العالم

مصرع عامل مصري سقط من أعلى مبنى في الكويت

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:54 م
مصرع عامل مصري سقط
مصرع عامل مصري سقط من أعلى مبنى في الكويت
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قسم الخارجي
توفي عامل مصري في الكويت عقب سقوطه من فوق مجمع تجاري في منطقة الجهراء.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، سقط المصري من الطابق الثاني أثناء عمله في المجمع التجاري، ليقع جثة هامدة.

من جانبها، نقلت صيحفة "الراي" عن مصدر أمني قوله إن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا حول سقوط العامل المصري.

وقال المصدر إن قوات الأمن والمسعفين انتقلوا لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث، لكن تبين لهم أنه فارق الحياة.

وأشار إلى أنه سقط أثناء قيامه بأعمال صيانة المجمع، فيما تم استدعاء السلطات الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها للطب الشرعي، فيما تم تسجيل الواقعة باعتبارها وفاة اثر سقوط من علو.
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