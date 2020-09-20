طبق صغير وعصير ليمون على السمك.. 8 حيل غذائية تفقدك الوزن سريعا

أكد خبراء التغذية أن الأكل الصحي من أهم عوامل اللياقة البدنية، والصحة الدائمة؛ لذلك ينصحون باتباع العادات الصحية في تناول الطعام، واستبدال الأطعمة الدهنية وغير الصحية بطعام آخر خفيف ولذيذ وصحي، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.





وإليك بعض النصائح التي تساعد في تحضير طعام صحي ، والتمتع بالوزن المثالي.





أنت معتاد على تتبيل طبق طعام بالخل والزيت؛ يمكنك الحفاظ على نفس النكهة بطريقة صحية ، من خلال استبدال نصف كمية الزيت النباتي ومحاولة استخدام الماء.





الطبق الصغير ، يمنحك إحساسًا بالشبع ، مثل هذه الحيلة النفسية التي يعرفها عقلك فقط تلك الكمية من الطعام ، فإن عقلك يعطي أوامر للمعدة للشعور بالشبع.





لا تستخدم القلي لطهي السمك أو اللحوم ، وحاول استخدام طرق مختلفة لأن ذلك يجعلها صحية. يمكنك أيضًا إضافة بعض الزيت النباتي باستخدام فرشاة مخصصة ؛ للحصول على أقل كمية ممكنة من الدهون.





عصير الليمون للأسماك ، واللحوم ، ذو فائدة مزدوجة ، حيث يساعد المعدة على الهضم ، وفي نفس الوقت يبعدك عن استخدام الصلصة الغنية بالدهون.





استبدال الأرز الأبيض والمكرونة البيضاء والأرز والمكرونة من الحبوب الكاملة ؛ للحفاظ على لياقتك البدنية ، فهو أكثر صحة بالنسبة لك.





قطّع الخبز إلى شرائح رفيعة ، وحدد عدد الشرائح التي تريد أن تأكلها ، وحاول الابتعاد عن باقي الخبز أثناء تناول الطعام.





الشوربة قبل الأكل تأكد من أن الحساء غني بالمكونات الصحية ، وأفضل حساء من حساء الخضار الطازجة.





تريد أن تأكل الحلوى بعد الأكل ؛ يمكنك تذويب القليل من الشيكولاتة الداكنة وتضاف عليها شرائح الفاكهة.