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محافظات

فضائل ومكارم الأخلاق .. ندوة دينية أونلاين بـ"رياضة الشرقية"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:04 م
اللقاء الثقافي الديني
اللقاء الثقافي الديني بالشباب والرياضة بالشرقية
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوجه الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن بعنوان فضائل ومكارم الأخلاق (الصدق) يتم عرضه اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على "فيس بوك"، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.


وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه من المقرر أن تقوم الداعية الإسلامية الشيماء محمد ابراهيم بإلقاء كلمة تتحدث فيها عن مكارم الأخلاق وعلاقتها بالمجتمع وأهميتها فى الإرتقاء به، وإيضاح أن الصدق من شأنه أن يصلح أحوال المجتمع فى كافة المناحي وأنه أحد الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي.


ولمشاهدة اللقاء الثقافي الديني كاملًا اضغط على هذا الرابط

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