وزير المجالس النيابية: التخطيط الموحد والتعديلات على الضريبة المضافة أبرز تشريعات تنتظر الشيوخ

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن العمل يجرى الآن على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الخاصة بمقرات مجلس الشيوخ.









وقال المستشار علاء فؤاد، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال جولته لمتابعة الأعمال التى تتم داخل مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ سيكون مستعدا لاستقبال أعضائه الجدد، مع مطلع أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الجميع الآن فى انتظار قرار رئيس الجمهورية والخاص بالنواب المعينيين بمجلس الشيوخ، وعددهم ١٠٠ عضو.









وأوضح فؤاد أنه من المتوقع أن ترسل الحكومة عددا من التشريعات إلى مجلس النواب لمناقشتها فى الوقت المتبقى من عمر دور الانعقاد السادس لمجلس النواب، مشيرا إلى أن أبرز هذه التشريعات التى يتوقع مناقشتها فى الفترة القادمة هما مشروعا قانون التخطيط الموحد، والتعديلات على قانون الضريبة المضافة.









يشار إلى أن قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ كان قد خول لوزير شئون المجالس النيابية رئاسة اللجنة الإدارية والمالية الخاصة بمجلس الشيوخ.









وكان البهو الفرعونى بمجلس الشيوخ استقبل اليوم أكثر من ٥٠ نائبا من النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية.