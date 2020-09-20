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اقتصاد

الغرفة العربية البرازيلية: الصادرات المصرية ارتفعت 122.5٪ بعد الميركسور للسوق البرازيلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:24 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
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ولاء عبد الكريم
أكد تامر منصور، رئيس الغرفة العربية البرازيلية، أن الغرفة لديها خطة ترويجية لتشجيع رجال الأعمال البرازيليين لضخ استثماراتهم فى الدول العربية، خاصة مصر، لافتا إلى أنه يتم ربط الشركات البرازيلية والعربية ومنها المصرية، إضافة إلى إقامة المعارض الخارجية، علاوة على إرسال البعثات التجارية.

وأضاف منصور، خلال ندوة الاتحاد العام للغرف التجارية، حول اتفاقية الميركسور عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد، أن البرازيل تحتل مرتبة مرتفعة من تصدير البروتين الحلال بنسبة 33٪ من إجمالي صادرات العالم من هذة المنتجات، مشيرا الى ان الصادرات المصرية حظت بتقدم ملموس للنفاذ للسوق البرازيلى بعد دخول الميركسور حيز التنفيذ.

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ولفت إلى أن الصادرات المصرية تنوعت من التوابل والزهور العطرية وبعض المنتجات الأخرى بخلاف الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أنه ضمن المفاوضات نجحنا فى دخول التوم المصري إلى البرازيل.

ونوه إلى أن الصادرات المصرية للسوق البرازيلى ارتفعت بنسبة 122.5٪، نتيجة تصفير التعريفة الجمركية فى اطار اتفاقية الميركسور، وزادت بنسبة 50٪ خلال 2019، إضافة إلى أن المنتجات التى لا تتمتع بتطبيق اتفاقية الميركسور عليها ومازالت تحظى بالتعريفة الجمركية ارتفعت صادراتها للسوق البرازيلي بنسبة 76٪.

وأشار إلى أن مقارنة الصادرات بين عامى 2019 و2020 غير عادلة، نظرا لأزمة كورونا إلى اجتاحت العالم وأدت إلى انخفاض الحركة التجارية بين دول العالم، مشيرا إلى أن حجم صادرات مصر داخل حيز الميروكسور للسوق البرازيلى سجلت 55 مليون دولار أما خارج حيز الميركسور أى منتجات لا تتمتع بميزات الاتفاقية 64 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020.
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