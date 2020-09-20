الغرفة العربية البرازيلية: الصادرات المصرية ارتفعت 122.5٪ بعد الميركسور للسوق البرازيلي

جهاز التمثيل التجاري يبحث آلية للحد من عجز الميزان التجاري مع البرازيل و 120 مليون دولار حجم صادرات مصر لـها من العنب والتوم والليمون والبرتقال.. وسان باولو تطالب مصر إعادة النظر فى الرسوم غير الجمرك