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أخبار العالم

تسجيل 239 اصابة جديدة..الأردن تتخذ قرارا عاجلا بشأن مصابي فيروس كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:41 م
مصابي كورونا
مصابي كورونا
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محمود نوفل
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 239 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 231 اصابة محلية و8 حالات فقط لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأفاد وزير الصحة الاردني في تصريحات صحفية له اليوم أن  الحالات المحليّة توزّعت ما بين ١٤٩ حالة في العاصمة عمّان، و٢٢ في الكرك، و١٣ في البلقاء، و٥ في إربد، و٢٣ في الزرقاء، و١٢ في معان، و١ في عجلون، و٦ في المفرق.

كما ذكر " جابر" أنه تم تسجيل 172 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الماضية .

وألمح الي انه تم مناقشة بروتوكول عزل الأطفال المصابين بكورونا استنادا للتغذية الراجعة من الميدان والأسر واحتياجات الأطفال المتباينة خلال العزل حيث جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء الأردني اليوم.

وأكد وزير الصحة أنه تقرر البدء الفوري بتطبيق العزل المنزلي لكل مصاب كورونا يقل عمره عن 18 عامًا ، لافتا الي ان الهدف هو حماية صحة المواطن والمجتمع.
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