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أخبار البلد

نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد.. الأربعاء المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة الدفاع والحريات، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 23/9/2020 .

وأوضح النقيب، أن الاجتماع للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.

وجاء نص الدعوة كالآتى: أدعو الأساتذة مقرر وأعضاء لجنة الدفاع والحريات، والمشكلة من نبيل عبد السلام مقررًا ومجدي سخى ويحيى التوني ومحب المكاوي و محمود الداخلي وصلاح سليمان و فاطمة الزهراء غنيم ، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 23/9/2020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.

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