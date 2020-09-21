نقيب المحامين يدعو لجنة الدفاع والحريات للانعقاد.. الأربعاء المقبل

دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة الدفاع والحريات، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 23/9/2020 .





وأوضح النقيب، أن الاجتماع للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.





وجاء نص الدعوة كالآتى: أدعو الأساتذة مقرر وأعضاء لجنة الدفاع والحريات، والمشكلة من نبيل عبد السلام مقررًا ومجدي سخى ويحيى التوني ومحب المكاوي و محمود الداخلي وصلاح سليمان و فاطمة الزهراء غنيم ، للاجتماع بغرفة مجلس النقابة الساعة الحادية صباح الأربعاء الموافق 23/9/2020، للنظر في جدول أعمال اللجنة، والموضوعات العاجلة، وترتيبات ومواعيد انعقاد اللجنة للاضطلاع بمهامها.



