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توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين يترشح لانتخابات مجلس النواب.. والد الهارب محمد علي: لو عرفت سلوكه من البداية كنت دبحته.. مرتضى منصور يكشف اسم مدرب الزمالك الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى مستقل في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن أزمة المدارس الخاصة ومصروفاتها تستغرق ثلاثة أشهر.

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم اكتشاف بئر غاز في منطقة النورس في منطقة الدلتا في المياه الضحلة.

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كواليس اختيار المدير الفني لنادي الزمالك المقبل.

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو أفضل فصول العام بالنسبة لجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن درجات الحرارة تكون جيدة في فصل الخريف.

قال الدكتور أشرف فليفل عضو لجنة وزارة العدل وتطوير الشهر العقاري، إن الفترة الماضية ظهرت كمية كبيرة من الشائعات فيما يخص الملكية وأحكام صحة التوقيع والصحة والنفاذ والرسوم بناء على ذلك قمنا بالرد على تلك الشائعات.

قال علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، إنه تبرأ منه منذ أول يوم صوّر فيه فيديو يهاجم فيه الدولة، مؤكدا "لازم يبقى اسمه محمد الخائن مش محمد علي".

قال الدكتور حسام عبد الغفارالمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي لديها العديد من المنصات الإلكترونية، من خلال الشبكة العنكبوتية للتعامل مع التعليم عن بُعد.

أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة أن منظمة الصحة العالمية تعاني من تخبط شديد، سواء في التجارب السريرية أو غيره في إنتاج لقاح أو مصل خاص بفيروس كورونا.

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