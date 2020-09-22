هيفاء وهبي حد بتاع شغل جدا.. صبري فواز يكشف تفاصيل مسلسله الجديد

قال الفنان صبري فواز ، إن فريق عمل مسلسل «أسود فاتح» كان رائعًا بكل من فيه من نجوم مثل أحمد فهمي و هيفاء وهبي و روجينا وشريف سلامة وكل المشاركين في العمل.





وأكد فواز خلال استضافته ببرنامج «it's show time»، أن هيفاء وهبي شخصية مخلصة لعملها جدا و دائما مركزة و كانت في كل الوقت في حالة جدية في الشغل.



