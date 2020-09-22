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توك شو

هيفاء وهبي حد بتاع شغل جدا.. صبري فواز يكشف تفاصيل مسلسله الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
صبري فواز
صبري فواز
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قسم التوك شو
قال الفنان صبري فواز، إن فريق عمل مسلسل «أسود فاتح» كان رائعًا بكل من فيه من نجوم مثل أحمد فهمي و هيفاء وهبي و روجينا وشريف سلامة وكل المشاركين في العمل.

وأكد فواز خلال استضافته ببرنامج «it's show time»، أن هيفاء وهبي شخصية مخلصة لعملها جدا و دائما مركزة و كانت في كل الوقت في حالة جدية في الشغل.

وتحدث الفنان صبري فواز عن فكرة العمل الفني، قائلا:" هناك عائلة غنية تتكون من أب و هو رجل أعمال ثري و لديه ولد و بنت و يجسدهما أحمد فهمي و هيفاء وهبي، و يجسد صبري فواز دور محامي العائلة الذي يستطيع عمل أي شئ حتى يحصل على حب ابنة رب عمله و هي هيفاء وهبي.
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