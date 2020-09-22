هيفاء وهبي حد بتاع شغل جدا.. صبري فواز يكشف تفاصيل مسلسله الجديد

قال الفنان صبري فواز، إن فريق عمل مسلسل «أسود فاتح» كان رائعًا بكل من فيه من نجوم مثل أحمد فهمي و هيفاء وهبي و روجينا وشريف سلامة وكل المشاركين في العمل.
وأكد فواز خلال استضافته ببرنامج «it's show time»، أن هيفاء وهبي شخصية مخلصة لعملها جدا و دائما مركزة و كانت في كل الوقت في حالة جدية في الشغل.
وتحدث الفنان صبري فواز عن فكرة العمل الفني، قائلا:" هناك عائلة غنية تتكون من أب و هو رجل أعمال ثري و لديه ولد و بنت و يجسدهما أحمد فهمي و هيفاء وهبي، و يجسد صبري فواز دور محامي العائلة الذي يستطيع عمل أي شئ حتى يحصل على حب ابنة رب عمله و هي هيفاء وهبي.