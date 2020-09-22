AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل يوسف عيد.. تعرف على ابنه الفنان الشاب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
يوسف عيد
يوسف عيد
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 22 سبتمبر، ذكرى رحيل واحد من أشهر صناع الكوميديا، وهو الفنان الراحل يوسف عيد، الذي ولد في 15 نوفمبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 66 عامًا، وعلى الرغم من صغر الأدوار التي قدمها؛ إلا أنه سطَّر اسمه ضمن أهم من رسموا الضحكة على وجه المشاهد. 

ولا يعرف الكثير، أن الفنان الراحل يوسف عيد، لديه ابن يعمل في المجال الفني، وهو الفنان الشاب هاني يوسف عيد، الذي شارك في أكثر من عمل فني.

هاني يوسف عيد، من مواليد عام 1977 ودخل المجال الفني من خلال الاعمال الدرامية، فكانت أول أعماله التي شارك فيها فيلم "وحوش الميناء" عام 1983، حيث جسد فيه دور الطفل المخطوف. 

كما مَثَّل أيضا في فيلم "حارة برجوان" 1989، وفي مسلسل "أوان الورد" عام 2000، ومسلسل "هالة والمستخبي حكايات بنعيشها"، وفي السينما شارك في فيلم "احنا أصحاب المطار". 
الفنان الراحل يوسف عيد وابنه الفنان الراحل يوسف عيد وابنه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. أحمد محرز صنع اسمه بـ5 أفلام وكون ثنائيا مع يوسف شاهين

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها.. شاهد

ترشيحاتنا

كويكب سريع يهاجم الأرض نهاية الأسبوع.. والعلماء يكشفون مصيره

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

ميدو: الأهلي يفكر في عودة حسام غالي الموسم المقبل

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

سفير السعودية يزف بشرى سارة بشأن عودة العمرة قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور

أرادت تصوير نفسها.. امرأة تسقط من نافذة سيارة على طريق سريع في بريطانيا