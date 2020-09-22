في ذكرى رحيل يوسف عيد.. تعرف على ابنه الفنان الشاب

ولا يعرف الكثير ، أن الفنان الراحل يوسف عيد، لديه ابن يعمل في المجال الفني، وهو الفنان الشاب هاني يوسف عيد، الذي شارك في أكثر من عمل فني.





هاني يوسف عيد، من مواليد عام 1977 ودخل المجال الفني من خلال الاعمال الدرامية، فكانت أول أعماله التي شارك فيها فيلم "وحوش الميناء" عام 1983، حيث جسد فيه دور الطفل المخطوف.



